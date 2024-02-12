Таллин, 13 февраля, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о повышении расходов на оборону являются «будильником» для ряда стран ЕС, которые отчисляют недостаточно средств на эти цели, заявила 12 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции в Таллине с главой Европарламента Робертой Метсола.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

«Я думаю, слова американского кандидата в президенты могут послужить будильником для некоторых стран-членов ЕС, вклад которых не столь велик», — сказала она, выразив надежду на то, что Евросоюз начнёт больше вкладываться в оборону.

В свою очередь Метсола также призвала европейские страны увеличить расходы на оборону и дать чёткий сигнал о том, что они достаточно сильны для защиты друг друга, в том случае, если «останутся в одиночестве».

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны военного блока, не выполнившие своих финансовых обязательств, так как нужно платить по счетам.

Заявление Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что любое нападение на альянс будет встречено решительным ответом.

В Кремле отметили, что «накачка» общественного мнения в Европе сообщениями о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага для отвлечения внимания граждан от экономических проблем.

В конце 2023 года президент Владимир Путин назвал полной чушью утверждения президента США Джозефа Байдена о якобы возможном нападении России на НАТО. Глава государства подчёркивал, что у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО.