Москва, 12 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Бывший директор холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа!» Кирилл Суханов приговорён к 7,5 года лишения свободы за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Такое решение принял 12 февраля Хамовнический районный суд Москвы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Кирилл Суханов

«Суд постановил признать Суханова виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

Кроме того, виновными по этому делу признаны бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Суд приговорил их к семи годам колонии строго режима.

Судебный процесс

В июле 2023 года Хамовнический суд приступил к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у Чемезова.

Тогда же суд перевёл рассмотрение дела в закрытый режим, удовлетворив прошение потерпевшей стороны. Представитель Чемезова ходатайствовал о закрытии процесса из-за наличия в деле порочащих сведений и личных данных участников. Несогласие с этим выразил только Бигаев.

Дело о вымогательстве

По версии следствия, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова за удаление публикации, затрагивающей его интересы и содержащей компрометирующие его сведения, а также за неразмещение в течение месяца аналогичных сведений в Telegram-канале «Тушите свет».

Полиция задержала Суханова непосредственно при получении 800 тыс. рублей от представителя Чемезова. Фигуранты вину не признали, утверждая, что выполняли поручения Собчак в соответствии с трудовым договором. По их словам, за удаление поста обсуждалась сумма в 800 тыс. рублей, а 10 млн касались контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Они утверждали, что считали это общение скорее коммерческим и деловым, не выдвигали каких-либо угроз или требований, а значит, не было и вымогательства.

Собчак свою причастность также отрицала. В ходе следственных действий в её доме прошли обыски. При этом сообщалось, что у неё никакого процессуального статуса нет. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева она покинула Россию, но вскоре вернулась и посетила офис «Ростеха», где принесла извинения главе корпорации.