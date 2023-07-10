Москва, 10 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы 10 июля перевёл в закрытый режим рассмотрение дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Сергей Карпухин/ТАСС Ариан Романовский (Кузьмин) и Кирилл Суханов

Таким образом, судебные органы удовлетворили прошение потерпевшей стороны. Представитель Чемезова ходатайствовал о закрытии процесса из-за наличия в деле порочащих сведений и личных данных участников. Несогласие с этим выразил только обвиняемый журналист Тамерлан Бигаев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве у главы Ростеха до 14 июля. Так, срок содержания под стражей продлили коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, которых обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3818779" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры из Хамовнического суда, где рассматривают дело коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова

По версии следствия, обвиняемые вымогали у Сергея Чемезова 11 млн рублей за то, чтобы не публиковать порочащую его информацию в Telegram-канале «Тушите свет». Полиция задержала Суханова непосредственно при получении 800 тыс. рублей от представителя Чемезова. Свою вину обвиняемые отрицают и утверждают, что выполняли поручения Собчак в рамках трудового договора.

Она свою причастность также отрицала. В ходе следственных действий в её доме прошли обыски. После задержания Суханова, Романовского и Бигаева она покинула Россию, но вскоре вернулась и посетила офис Ростеха, где принесла извинения главе корпорации.