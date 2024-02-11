Ереван, 11 февраля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, программа сотрудничества не предусматривает членства в альянсе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Telegraph 11 февраля.

«В нашей повестке такого вопроса нет. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнёрские отношения, и здесь нет ничего нового», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в настоящее время разрабатывается определённый формат сотрудничества, который не предусматривает членства Армении в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он напомнил, что Ереван является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. При этом, по словам Пашиняна, в Армении ведутся дискуссии по поводу того, в какой степени стратегия членства в оборонных альянсах соответствует интересам государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о своём отказе принять участие в заседании ОДКБ в Минске, которое прошло 23 ноября. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ, никаких заявлений по этому вопросу Ереван не подавал.

Позднее в министерстве иностранных дел Армении заявили, что вопрос о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности не стоит на повестке дня, а некоторые разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер.

В начале февраля Пашинян в интервью Общественному радио страны поднял вопрос о продолжении военного сотрудничества с Россией. По его словам, республика больше не может поддерживать военно-технические и оборонные отношения с Москвой в силу как объективных, так и субъективных обстоятельств.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние России в республике. При Лавров выразил уверенность, что народ Армении связывает свои историю с Россией, а не с Западом.