Москва, 16 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получала заявлений о выходе Армении из блока, сообщил 16 ноября на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Каких-то документов на этот счет не поступало. Я лично не видел», — сказал он.

Сидоров подчеркнул, что внутри ОДКБ не было никаких разговоров об утрате интереса к кавказскому региону, в том числе к Армении. Он также выразил надежду, что главы государств смогут найти решение для тех трудностей, с которыми столкнулась Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 ноября отказался участвовать в саммите ОДКБ, который состоится 23 ноября в Минске. На следующий день глава правительства обвинил организацию в отказе зафиксировать свою зону ответственности в Армении и этим объяснил своё решение не приезжать на саммит. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не собирается выходить из ОДКБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что организация сохраняет актуальность, и выразил сожаление, что Пашинян принял такое решение.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 ноября указала на то, что Армения пытается сохранить экономическую выгоду от участия в ЕАЭС, но совершает недружественные шаги в сфере безопасности и наносит ущерб интересам России. Она также заявила, что Запад после неудач на Украине активизировался в Армении, и призвала Ереван не пытаться усидеть на двух стульях, так как это не может хорошо закончиться.