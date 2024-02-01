Ереван, 1 февраля, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Россия не может быть ключевым партнёром Армении в оборонной и военно-технической сферах, заявил 1 февраля премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Общественному радио страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции», — заявил Пашинян.

Он уточнил, что раньше 95-97% отношений Армении в оборонной сфере приходилось на Россию. Теперь же, добавил Пашинян, этого якобы не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам.

«Поэтому нужно понять, как Армении строить отношения с Индией, Ираном и другими странами», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 10 января осведомлённый источник сообщил СМИ, что власти Германии намерены рассорить Армению с Россией, втянув Ереван в орбиту антироссийской политики Запада. По словам источника, Германия намерена добиться вывода российских пограничников с территории Армении, а также зачистить государственный аппарат страны от дружественно настроенных по отношению к России лиц. В материале также отмечалось, что взамен Берлин предлагает Еревану финансово-техническую помощь и поддержку по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Армении действует мощнейшее прозападное лобби и эти лоббисты пытаются подорвать влияние России в республике. Министр напомнил, что в Ереване находится большое число прозападных организаций. Помимо этого, Лавров отметил, что страны Запада «обхаживают» Армению и хотят дружить с ней против России. Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что влияние России в регионе растёт. Он также выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией, а не с Западом.

Политолог Армен Гаспарян в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что ставка премьера Армении на Запад не поможет укрепить региональную безопасность республики. Он напомнил, что пример Украины продемонстрировал подлинное отношение Запада к другим государствам.