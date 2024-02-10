Оттава, 10 февраля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Упоминание президентом России Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону приглашения в канадский парламент украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) является элементом российской пропаганды. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Wyld Adrian/CP/ABACA/ТАСС Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

«Конечно, он (Путин. — Прим. ред.) будет использовать любую пропаганду, которую может, но я могу сказать, что канадцев не обмануть», — сказал глава парламента.

По его словам, российская пропаганда пытается повлиять на общественное мнение Канады, пытаясь исказить ситуацию на Украине.

Трюдо добавил, что Канада поддерживает Украину не только из-за дружеских связей, но и потому, что правила, система законов и Устав ООН защищают всех, а не только украинцев, и будет это делать столько, сколько потребуется.

При этом канадский премьер-министр не стал отвечать на вторую часть вопроса относительно того, что его офис пригласил Хунку на официальные мероприятия.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 8 февраля, заявил, что аплодисменты нацисту Хунке в парламенте Канады в сентябре 2023 года говорят о том, что дело Гитлера живёт и денацификация, полное искоренение идеологии необходимы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

Дипмиссия Канады 28 сентября направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте украинца. При этом Трюдо извиняться перед Зеленским от своего имени не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандальную ситуацию и принял решение уйти с поста после инцидента.

В Кремле заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.

В министерстве юстиции Канады 10 февраля отказались комментировать, получало ли ведомство от прокуратуры России запрос на экстрадицию Хунки.