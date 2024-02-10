Оттава, 10 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Канады отказались комментировать, получало ли ведомство от прокуратуры России запрос на экстрадицию 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом 10 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского минюста.

Иван Шилов ИА Регнум Офицер СС, Канада

«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», — поясняется в письменном заявлении представителя пресс-службы Иена Маклауда.

По словам Маклауда, высылка иностранных граждан из Канады осуществляется в соответствии с законом об экстрадиции, международными договорами, а также канадской Хартией прав и свобод. При этом Маклауд указал, что договора об экстрадиции между Канадой и Россией не заключалось.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (укр. Гунька), который служил в дивизии СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Инцидент вызвал общественное негодование, а 28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. При этом Трюдо извиняться перед Зеленским от своего имени не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев».

Президент России Владимир Путин отмечал, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.

Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Он обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Следователи полагают, что Хунка причастен к убийству не менее 500 советских граждан, которых фашисты расстреляли и заживо сожгли в населённом пункте Гута Пеняцкая.