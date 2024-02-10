Минюст Канады отказался комментировать запрос РФ на экстрадицию Хунки
Оттава, 10 февраля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Канады отказались комментировать, получало ли ведомство от прокуратуры России запрос на экстрадицию 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки). Об этом 10 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского минюста.
«Запросы на экстрадицию считаются конфиденциальными межгосударственными сообщениями, поэтому мы не можем комментировать существование запроса на экстрадицию до тех пор, пока его не обнародует суд», — поясняется в письменном заявлении представителя пресс-службы Иена Маклауда.
По словам Маклауда, высылка иностранных граждан из Канады осуществляется в соответствии с законом об экстрадиции, международными договорами, а также канадской Хартией прав и свобод. При этом Маклауд указал, что договора об экстрадиции между Канадой и Россией не заключалось.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (укр. Гунька), который служил в дивизии СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады) представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
Инцидент вызвал общественное негодование, а 28 сентября дипмиссия Канады направила главе киевского режима и жителям Украины извинения за чествование в парламенте 98-летнего украинца-эсэсовца. При этом Трюдо извиняться перед Зеленским от своего имени не стал и сказал, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев».
Президент России Владимир Путин отмечал, что позвать нациста и приветствовать его мог только идиот или негодяй. Он также напомнил, что дивизия СС «Галичина» была признана судьями Нюрнбергского процесса преступной и виновной в геноциде.
Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Он обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Следователи полагают, что Хунка причастен к убийству не менее 500 советских граждан, которых фашисты расстреляли и заживо сожгли в населённом пункте Гута Пеняцкая.