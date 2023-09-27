Москва, 27 сентября, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Тот факт, что Владимир Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Он отметил, что пристрастие к нацистской идеологии киевского режима не является новостью.

«Тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает, можно посочувствовать памяти военных, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского», — заявил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, американское агентство Associated Press обратило внимание на приветствие Зеленского бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Внимание привлекла одна из фотографий лидера киевского режима, где он с радостным выражением лица показывает сжатый кулак в качестве приветствия в сторону собравшихся. Рядом с главой киевского режима стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Еврейская организация «Друзья Центра Симона Визенталя» потребовала извинений от властей Канады за чествование в канадском парламенте бывшего члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки.

Еврейские общественники призвали Оттаву объяснить, как Хунка «получил признание» от спикера палаты общин Канады Энтони Роты. Парламентарий уже принёс свои извинения.

Спикер признался, что сам пригласил Хунку, но детали его биографии якобы узнал позже. Скандал ещё больше усилился, когда лидер оппозиции Канады Пьер Пуальевр потребовал извинений уже от премьер-министра страны Джастина Трюдо.

Лидер парламентской оппозиции Канады Пьер Пуальевр заявил, что репутация государства пошатнулась из-за приглашения украинского националиста Ярослава Хунки в парламент, он выразил недовольство тем, что премьер-министр страны Джастин Трюдо два дня не давал комментариев по поводу произошедшего.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся чествованию украинского нациста в парламенте Канады. Филиппо призвал к прекращению финансирования ВСУ и скорейшей работе во имя мира.