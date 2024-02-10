Ижевск, 10 февраля, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников в Удмуртии. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Минобороны России. Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения предприятия группы компаний «ЗАЛА АЭРО»

Министр посетил предприятия ВПК, входящие в концерн «Калашников», и проинспектировал работу производственных линий.

«Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объём производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе ― кратно нарастить их выпуск», ― сообщили в Telegram-канале МО.

Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотников, существенно повышающие их живучесть, сообщили в ведомстве.

Ожидается, что вдвое вырастет производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2» и зенитных управляемых ракет «Стрела».

На ведущем предприятии группы компаний «ЗАЛА АЭРО» министру показали новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учётом их применения в зоне военной операции.

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Шойгу поручил нарастить темпы, количество и качество выпускаемых БПЛА. Он также распорядился обеспечить защиту критической инфраструктуры зенитными ракетами «Стрела».

На рабочем совещании с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления Шойгу заявил, что созданные на сегодня мощности позволяют решать большинство задач, которые стоят перед ВПК.

«Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется «решение поступивших в ходе СВО задач»… Я имею в виду и борьбу с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — уточнил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля министр обороны России Сергей Шойгу совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу одного из столичных пунктов отбора на контрактную службу в Вооружённых силах России. Об этом 5 февраля заявили в Минобороны. Им доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту.

Шойгу 30 января проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра министр выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году выполнят в полном объёме и продолжат модернизацию производств на предприятиях ВПК.

Днём ранее, 29 января, министр обороны в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства в Московской области.