Москва, 5 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным проверили работу одного из столичных пунктов отбора на контрактную службу в Вооружённых силах России. Об этом 5 февраля заявили в Минобороны.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

«Главе российского военного ведомства и мэру города доложили о порядке прохождения проверочных мероприятий и медицинских исследований кандидатами на военную службу по контракту», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что пункт оснащён всем необходимым оборудованием для тестов и обследований в режиме «одного окна». Шойгу и Собянин ознакомились с организацией прохождения медкомиссии и оценили работу инструкторов и процесс оформления банковских карт для выплат подписавшим контракты.

«Начальник пункта отбора доложил, что только в течение 2023 года контракт на прохождение военной службы в пункте отбора заключили более 20 тыс. кандидатов», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что около 410 тыс. человек приняли на военную службу по контракту с начала 2023 года. По его словам, работа по привлечению контрактников идёт неплохо и продолжится в 2024 году. Оттока со службы нет, и всё больше становится тех, кто готов защищать Россию, подчеркнул зампред Совбеза.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей.