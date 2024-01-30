Екатеринбург, 30 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге, сообщили 30 января в Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. На предприятии концерна «Алмаз Антей» Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования «Калибр» и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер», — сказано в сообщении Министерства.

После осмотра производства в ходе совещания Шойгу выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году будет выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК будет продолжена.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 января Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения специальной военной операции благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.

Также 26 января на едином дне приёмки военной продукции министр обороны отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс должен увеличить производственные мощности. Армии требуется перспективное оружие, нужно повышать его дальность, точность и помехоустойчивость, подчеркнул Шойгу.

18 января Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на подмосковном предприятии «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. Министр осмотрел крылатые ракеты класса «воздух — земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.