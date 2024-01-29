Красногорск, 29 января, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства в Московской области, сообщили 29 января в Минобороны.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

«Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Подмосковье, в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на подмосковном предприятии «Радуга», где выпускают управляемые ракеты.

Глава оборонного ведомства осмотрел крылатые ракеты класса «воздух — земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

26 января Сергей Шойгу на Едином дне приёмки военной продукции заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне СВО благодаря росту производства основных видов вооружений и боеприпасов. Министр подчеркнул, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО.