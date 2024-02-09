Москва, 9 февраля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Российских военных, освобождённых из украинского плена в результате обмена, доставили в Москву. Об этом сообщили 9 февраля в Министерстве обороны.

Министерство обороны РФ

«Освобождённых военнослужащих доставили в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России», ― уточнили в оборонном ведомстве.

В подведомственных Минобороны медучреждениях столицы они пройдут лечение и реабилитацию.

В министерстве также добавили, что всем освобождённым специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, о возвращении 100 российских военных из плена ВСУ Минобороны России сообщило вечером 8 февраля. Взамен украинской стороне также передали 100 военнопленных.

Ещё одна группа освобождённых из украинского плена российских военных прибыла ночью 1 февраля в Подмосковье. Стороны провели обмен по формуле «195 на 195».

В возвращении российских военных приняли посредническое участие Объединённые Арабские Эмираты. Во время телефонного разговора с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 5 февраля президент России Владимир Путин поблагодарил ОАЭ за посреднические действия в этом вопросе.

После удара ВСУ по военно-транспортному самолёту Ил-76, на борту которого народились 65 украинских пленных, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия опасалась, что Киев приостановит практику обменов или вовсе откажется от неё.