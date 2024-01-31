Москва, 31 января, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Россия опасалась, что Киев после удара ВСУ по самолёту с украинскими военнопленными приостановит практику обменов или вовсе откажется от неё, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Передача пленных должна была состояться 24 января, но была сорвана киевским режимом, который отдал приказ уничтожить перевозивший украинских военных самолёт, отметила она.

«Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределённое время практику таких обменов или вовсе от неё отказаться. Констатируем, что этого не произошло», — сказано в распространённом МИД заявлении Захаровой.

Захарова также поблагодарила власти ОАЭ за помощь в организации и проведении обмена и отметила, что военнослужащие ВС РФ благополучно вернулись в Россию, находятся в безопасности и им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как передавало ИА Регнум ранее, 31 января в пресс-службе Минобороны сообщили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены195 военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

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Россия готова продолжать обмен пленными, если к этому готов киевский режим, соотношение российских и украинских военнопленных в настоящее время составляет примерно один к десяти, заявил 31 января президент России Владимир Путин.

24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Все находившиеся на борту погибли. Самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Путин 31 января заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с собственными военнопленными. Самолёт был сбит американской системой Patriot, сказал глава государства. Президент назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан, отметив: украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, но нанесла удар, по неосторожности или специально. Москва настаивает на международном расследовании, заявил Путин, отметив, что пока желающих провести такое расследование нет.