Москва, 1 февраля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в ночь на 1 февраля в Подмосковье.

«Известия» Возвращение домой

«На взлётно-посадочной полосе одного из подмосковных аэродромов стоит военно-транспортный самолёт, на борту которого находятся российские военные, которые вернулись из плена», — написали «Известия».

По информации издания, стороны провели обмен пленными по формуле «195 на 195».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864028" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Россия опасалась, что Киев после удара ВСУ по самолёту с украинскими военнопленными приостановит практику обменов или вовсе откажется от неё, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство обороны РФ заявило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвратятся 195 российских военнослужащих.