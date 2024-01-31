Участники СВО вернулись в Россию из украинского плена
«Известия»: освобожденные из украинского плена военные прилетели в Подмосковье
Москва, 1 февраля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в ночь на 1 февраля в Подмосковье.
«На взлётно-посадочной полосе одного из подмосковных аэродромов стоит военно-транспортный самолёт, на борту которого находятся российские военные, которые вернулись из плена», — написали «Известия».
По информации издания, стороны провели обмен пленными по формуле «195 на 195».
Как сообщало ИА Регнум, Россия опасалась, что Киев после удара ВСУ по самолёту с украинскими военнопленными приостановит практику обменов или вовсе откажется от неё, заявила 31 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министерство обороны РФ заявило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвратятся 195 российских военнослужащих.