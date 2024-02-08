Москва, 8 февраля, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов добился проведения серьёзных встреч с представителями Совета национальной безопасности Белого дома и Госдепартамента по вопросу теракта, в ходе которого ВСУ сбили самолёт Ил-76 под Белгородом, американская сторона выразила соболезнования. Об этом он сообщил 8 февраля журналистам.

Кадр из видео Следственного комитета России

Глава дипмиссии рассказал, что представил доказательства применения против самолёта американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Он также сообщил о предложении Москвы о международном расследовании, и руководство США проявило заинтересованность этим вопросом.

«Но при этом однозначно сказали: речь идёт, разумеется, не о двусторонней, а о работе, скажем, по линии ООН», — уточнил Антонов.

Российские дипломаты также указали американской стороне на недопустимость накачки Украины оружием. На это представители США заявили, что не знают, как ЗРК Patriot, с помощью которого сбили Ил-76, оказался у российской границы. Антонов уверен, что американцы врут.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 6 февраля на заседании Совбеза международной организации назвал США прямым соучастником удара ВСУ по Ил-76. Он отметил, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства применения ЗРК Patriot при атаке на самолёт.

Американская газета The New York Times 8 февраля сообщила, ссылаясь на чиновника, что в США признают заявления о применении украинской армией ракет Patriot против Ил-76. Тем не менее официальные лица отказываются публично комментировать причину крушения борта.

Президент России Владимир Путин 31 января заявил, что не понимает, зачем ВСУ понадобилось сбивать Ил-76, что там находятся украинские военнопленные. Он указал, что в Киеве говорили о международном расследовании, российский лидер подчеркнул, что Москва настаивает на этом.