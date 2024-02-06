Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, был сбит американской системой Patriot. Об этом 6 февраля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Как указал российский дипломат, у России есть есть неопровержимые доказательства, что по самолету Ил-76 вёлся огонь из американского ЗРК Patriot, и данный факт делает США прямым соучастником этого преступления.

«Мы готовы информировать о результатах проводимого нами национального расследования этого преступления ВСУ любые заинтересованные международные организации и уже распространили соответствующее письмо в Организации Объединенных Наций», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, постпред России при ООН отдельно указал на нежелание Киева проводить международное расследование авиакатастрофы. Небензя назвал показательным реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского, который изначально заявил о необходимости проведения международного расследования гибели Ил-76. Но по мере появления доказательств причастности ВСУ, украинский глава отказался от этого требования.

Как пояснил Небензя, в Киеве осознали, что в случае привлечения к расследованию обстоятельств крушения Ил-76 независимых международных экспертов, подтвердится виновность украинской стороны, и это может окончательно «похоронить и без того запятнанную репутацию Украины».

Ранее ИА Регнум сообщало, что посольство Российской Федерации в Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Государственного департамента США по ситуации вокруг военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины. Посольство начало работу в этом направлении ещё в день катастрофы, однако пока соответствующие запросы ни к чему не привели.

Заместитель руководитель пресс-службы Госдепа США Ведант Патель 5 февраля заявил, что Белый дом не готов давать какие-либо комментарии по поводу данных об уничтожении Ил-76 из зенитного ракетного комплекса Patriot. Соответствующий вопрос журналиста представитель Госудепа переадресовал Украине.

24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76, перевозивший 65 украинских военнопленных. Также на борту судна находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа. По данным Министерства обороны России, Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области в результате попадания боеприпаса ЗРК, выпущенного с территории Харьковской области. Фрагменты самолёта, изъятые с места падения, показали, что при атаке на Ил-76 ВСУ использовали зенитную управляемую ракету MIM-104A, применяемую в американских ЗРК Patriot.