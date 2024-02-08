Москва, 8 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Президент Росси Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним, в том числе сотрудничество в рамках БРИКС. Об этом он сообщил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию.

Павел Быркин/РИА Новости

«Обсуждаем с коллегами вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР на этот счёт», — заявил президент.

Ранее, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 8 февраля подвели итоги развития двусторонних отношений и стратегического взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года на саммите БРИКС в ЮАР приняли решение пригласить в организацию ещё шесть стран. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти. Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семёрки».

Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу президент Путин заявил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации. Россия намерена в рамках объединения развивать взаимодействие по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.

Помимо этого, Путин заявлял, что подключиться к БРИКС в том или ином виде готовы порядка 30 стран.