Москва, 29 января, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Доля стран БРИКС по итогам 2023 года выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности, превысив удельный вес «Большой семёрки», заявила 29 января глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА Регнум

«С присоединением новых членов доля БРИКС в глобальной экономике выросла с 31% до 35%, если смотреть по итогам 2023 года по паритету покупательной способности. И эти цифры чуть выше, чем доля стран «Большой семёрки», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Глава ЦБ России назвала роль БРИКС в мире значимой и отметила, что экономики стран объединения достаточно быстро развиваются.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу президент России Владимир Путин отмечал, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.

Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты, уточнял президент. Подключиться к БРИКС в том или ином виде готовы порядка 30 стран, заявлял также Владимир Путин.

В августе 2023 года на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы приняли решение пригласить в организацию ещё шесть стран. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили пять новых стран — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.

БРИКС фактически стала точкой сборки многополярного мира, отметил ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян. Все дружественные России страны, а также те, кто просто видит в многополярности единственный залог для сохранения суверенитета, уже давно выступали за создание мироустройства, основанного на справедливости и принципах ООН, подчеркнул эксперт.