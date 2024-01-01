Москва, 1 января, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Порядка 30 стран готовы в том или ином виде подключиться к БРИКС, заявил президент России Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства Москвы в БРИКС 1 января, опубликованном на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности», — заявил глава государства.

В целом Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты, добавил российский лидер.

Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами, «вовлеченными в орбиту» объединения, заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР).

Начало председательства России в объединении совпало с историческим присоединением новых членов — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, с учётом России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР число участников БРИКС возросло до десяти. Москва уже анонсировала порядка двух сотен мероприятий, около десяти из которых пройдут на министерском уровне.