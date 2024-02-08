Москва, 8 февраля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия, сообщила 8 февраля пресс-служба Кремля.

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«Главы государств подвели итоги развития партнёрства за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Подчёркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного целевого срока преодолел отметку в $200 млрд и вышел на рекордный показатель $227,7 млрд», — проинформировали в Кремле.

В контексте 75-летия дипломатических главы государств выразили обоюдную заинтересованность в продвижении сотрудничества по всем направлениям, отметила пресс-служба. Стороны подтвердили готовность и к наращиванию внешнеполитической координации в рамках ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Путин и Си Цзиньпин обсудили обстановку в мире, в том числе на Ближнем Востоке, подходы к которой у стран совпадают. Лидеры акцентировали, что российско-китайское взаимодействие важно в вопросе стабилизации в мире.

«При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — сообщили в Кремле.

Путин также тепло поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с наступающим Праздником Весны. Лидеры условились о продолжении личных контактов.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря Путин в ходе прямой линии назвал беспрецедентно высоким уровень отношений с КНР, которые, по его словам, являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Кроме того, глава государства подчеркнул, что дружба России и Китая нацелена на пользу двух стран.

31 декабря 2023 года Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами по случаю приближающегося Нового года. Лидер КНР в поздравлении отметил, что российско-китайские отношения в уходящем году продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и Пекина переживают лучший период в истории, и подчеркнул ценность того, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанёс в Россию в марте 2023 года.