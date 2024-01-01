Москва, 1 января, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Российская Федерация с 1 января 2024 года начала председательство в межгосударственном объединении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Также новый год начинается с присоединения к БРИКС пяти новых членов.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

Начало председательства России в объединении совпало с историческим присоединением новых членов — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии. Таким образом, с учётом России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР число участников БРИКС возросло до десяти. Москва уже анонсировала порядка двух сотен мероприятий, около десяти из которых пройдут на министерском уровне.

Одиннадцатым членом БРИКС могла стать Аргентина, однако победивший на прошедших выборах Хавьер Милей в официальных письмах лидерам стран объединения заявил об отказе Буэнос-Айреса от членства.

Как передавало ИА Регнум, одобрить заявки на вступление в БРИКС от Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана лидеры стран объединения решили в ходе саммита в Йоханнесбурге в августе 2023 года. Президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркнул, что БРИКС будет расширяться и дальше, не ограничившись одной фазой.