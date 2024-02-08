Москва, 8 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Россия будет жёстко пресекать любые попытки Запада вмешаться в выборы президента, которые пройдут в марте. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Власов Сергей/Global Look Press

Дипломат, слова которой привёл ТАСС, подчеркнула, что российская сторона намерена жёстко пресекать любые попытки вмешательства в предстоящие выборы главы государства.

«В контактах доводим до наших недругов и оппонентов, что попытки вмешательства во внутренние дела России, включая подрывные акции в контексте выборов, призванные сеять рознь, раздор между гражданами нашей страны, чем злонамеренно занимались западные НПО (неправительственные организации. — Прим. ред.), будут жёстко и решительно пресекаться», — заявила она.

По словам Захаровой, западные страны будут использовать социальные сети и платформы, чтобы пытаться повлиять на выборы президента.

Экономики Запада находятся в кризисном состоянии, напомнила представитель МИД, отметив, что на фоне этого, по её мнению, конечной целью вмешательства во внутренние дела России являются её природные и человеческие ресурсы.

«Всё достаточно просто. Можно, конечно, искать и дополнительные смыслы, находить их, но вот один очевидный, который я назвала», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 февраля в Минюсте заявили об участии лиц, признанных иноагентами, в работе штабов кандидатов на должность президента России. Отмечалось, что эти лица призвали бойкотировать выборы или признать их нелегитимными.

Ранее в этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в преддверии выборов нарастает поток желающих помешать избирательному процессу и идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени. Она уточнила, что в отношении членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяют грязные технологии.

Выборы президента России в 2024 году состоятся 17 марта. Проголосовать на них можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование будет проходить в период с 25 февраля по 14 марта. При этом дистанционное электронное голосование на выборах президента в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах России. По словам Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей. Глава ЦИК отметила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 1,4 млн россиян.