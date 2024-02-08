Москва, 8 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Председатель ЦИК Элла Памфилова 8 февраля сообщила, что в преддверии выборов нарастает поток тех, кто хочет помешать избирательному процессу, идёт массовая рассылка лживых сообщений от её имени.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разного рода рассылают послания от моего имени, берут в интернете мои фотографии, пишут «Элла Памфилова», — сообщила она на заседании ЦИК.

Памфилова пояснила, что провокационными заявлениями пытаются застать людей врасплох, вытянуть из них ответные реакции, чтобы потом выкладывать в интернет с комментариями о том, как плохо в России идёт избирательная кампания.

Она сообщила, что против членов избиркомов разного уровня почти каждый день применяются грязные технологии. С потоками вранья в ЦИК уже смирились, отметила Памфилова.

«Пусть врут. Я думаю, что мы своей работой и фактами с этим легко справимся», — сказала глава Центризбиркома.

Памфилова также заявила, что 1,4 млн граждан России в 28 регионах подали на сегодняшний день заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах. Заявки на участие в онлайн-голосовании можно подать до 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в этом году будут проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт 25 февраля — 14 марта. Впервые в выборах президента России будут участвовать жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 февраля заявила, что на Западе изо всех сил пытаются лишить права на участие в выборах тех российских граждан, которые проживают за границей.