Москва, 20 декабря, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны, сообщила 20 декабря пресс-служба Центризбиркома (ЦИК) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов. Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось», — отметила глава ЦИК Элла Памфилова, добавив, что Оренбургская и Тульская области решили не проводить электронное голосование.

По оценке главы ЦИК, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

Как передавало ИА Регнум, Памфилова ранее также информировала, что в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ уже поступили 16 заявок от претендентов в кандидаты на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы действующий президент России Владимир Путин сообщил 8 декабря после соответствующей просьбы отца погибшего в ДНР Героя России ВладимираЖоги Артёма. Тогда Жога после награждения медалями «Золотая Звезда» обратился к президенту с просьбой от жителей новых регионов, бойцов спецоперации и других граждан страны пойти на выборы.

18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

Для российских избирателей крайне важно, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми столкнулась страна, подготовка к выборам идёт согласно законодательству, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, в свою очередь, указал на высокую поддержку Путина среди российских граждан.