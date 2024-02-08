Москва, 8 февраля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Министерстве юстиции России заявили об участии лиц, признанных иностранными агентами, в работе штабов кандидатов на должность президента России. Как стало известно 8 февраля, иноагенты призывают бойкотировать выборы или признать их нелегитимными.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Отмечается, что иноагентами активно принимается участие в создании информационного контента, содержащего оценочные суждения относительно проводимой президентской избирательной кампании. В том числе предлагается не голосовать вовсе или признать выборы нелегитимными. Также выявлены факты участия иноагентов в штабах кандидатов. Указанная деятельность характерна как для физлиц, так и для объединений, включённых в реестр», — заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

В реестре иноагентов Минюста сейчас числятся 763 человека и организации, из них 569 действующих, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей. Она также отметила, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 1,4 млн россиян.

Ранее в этот же день ЦИК отказал выдвиженцу от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу и выдвиженцу от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на должность президента. По итогам проверки подписей в их поддержку Центризбирком признал недействительными 8979 подписей за Маленковича и более 15% при допустимом пороге в 5% за Надеждина. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул правомерность вынесенных решений по причине невыполнения кандидатами необходимых условий.