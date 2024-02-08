Москва, 8 февраля, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России уже подали 1,4 млн человек, по месту нахождения — 430 тысяч, сообщила 8 февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«У нас подано 1 млн 880 тысяч заявлений, 1 млн 450 тысяч из них — на дистанционное электронное голосование <> в 28 регионах», — уточнила Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что москвичам подавать заявление на электронное голосование не надо.

Приём заявлений будет продолжаться до 11 марта, напомнила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет. Общая численность избирателей по состоянию на 1 января составила 112,3 миллиона человек.

Голосование на выборах президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях может начаться раньше.

ЦИК 31 января завершил приём подписных листов в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на президентские выборы. ЦИК зарегистрировал действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата. В его поддержку собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону. В выборах также примут участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.