Буэнос-Айрес, 8 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. В аргентинском руководстве неоднократно выражали готовность сотрудничать с Россией, заявил 8 февраля российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Global Look Press

«Представители администрации президента [Аргентины] Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к выстраиванию с Россией взаимовыгодного взаимодействия на прагматической основе», — сказал Феоктистов в интервью «РИА Новости».

Дипломат отметил, что Москва и Буэнос-Айрес поддерживают регулярный диалог. При этом российской стороне хотелось бы большей активности, прежде всего, в политической и торгово-экономической сферах.

По мнению Феоктистова, у России и Аргентины большой потенциал для развития отношений. Хотелось бы, чтобы слова аргентинских партнёров не расходились с делами, добавил он. Сдерживающий фактор сегодня — сложность геополитической обстановки.

«Сказываются как обусловленные западными ограничительными мерами против России проблемы аргентинских бизнес-операторов с финансовыми взаиморасчетами и логистикой, так и опасения Буэнос-Айреса в отношении вторичных санкций со стороны США и ЕС», — пояснил Феоктистов.

Как сообщало ИА Регнум, в Аргентине 21 ноября 2023 года прошли всеобщие выборы. Президентом выбрали Хавьера Милея из альянса «Свобода наступает». В должность он вступил 10 декабря, пообещав реформы.

Новый аргентинский лидер выступил за то, чтобы сделать американский доллар официальной валютой в Аргентине. Также он решил лишить здравоохранение и образование госфинансирования. Эти реформы общество не поддержало.

В конце декабря Милей отказался от вступления в БРИКС, которое в августе одобрили на саммите объединения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступить в БРИКС есть много желающих.

Президент России Владимир Путин, комментируя намерение Милея перейти к доллару, назвал это признаком утраты суверенитета.