Москва, 19 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Отказ от участия в БРИКС является суверенным правом Аргентины, и в Москве с уважением относятся к решениям властей этой страны, заявил журналистам 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Wolfgang Diederich/Global Look Press

«Безусловно, это вызывает сожаление, но это суверенное право Аргентины, и мы с уважением относимся к любому решению Буэнос-Айреса. Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — сказал Песков.

Россия надеется, что позднее руководители Аргентины изменят своё решение и присоединятся к объединению, отметил Песков. Значительное количество стран выражают намерение присоединиться к БРИКС, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 декабря 2023 года победитель президентских выборов в Аргентине Хавьер Милей направил письма президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником БРИКС. Соответствующие письма Милей также направил главам каждой из стран — участниц БРИКС.

Решение Милея об отказе присоединиться к БРИКС является суверенным правом Аргентины, однако оно, по-видимому, неокончательное, власти Аргентины скорее дали понять, что пока не готовы к присоединению к объединению, заявил 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров. Аргентина определится со своей позицией по БРИКС после того, как новое правительство страны «войдёт в курс дела», предположил министр.

Милей ранее заявлял, что не видит смысла развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, но при этом пообещал не мешать частным компаниям работать с этими странами. В команде нового президента Аргентины заявляли, что рассматривают возможность присоединения к БРИКС, но так, чтобы участвовать в работе объединения «не очень активно».