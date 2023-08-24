Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 11:01 — ИА Регнум. На саммите БРИКС официально объявили, что в объединение войдут в 2024 году шесть новых членов. Об этом сообщил 24 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — Рамафоса. Членами БРИКС они станут с 1 июня 2024 года.

Президент ЮАР добавил, что БРИКС будет расширяться и дальше, не ограничившись одной фазой.

Как сообщало ИА Регнум, бразильский портал UOL распространил информацию о планах БРИКС включить в свой состав пять стран из числа подавших заявку. Упоминались Аргентина, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.

Также портал уточнил, что ещё одну страну, вероятно, примут в ближайшие годы. Информацию об этих планах БРИКС бразильское издание получило из источников, знакомых с состоявшимися 22 августа в Йоханнесбурге переговорами глав объединения.

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