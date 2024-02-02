Буэнос-Айрес, 2 февраля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Два человека задержаны, не менее 15 пострадали в результате антиправительственных митингов у здания конгресса Аргентины, сообщили 1 февраля местные телеканалы.

Tanatos02 Социальный протест в Буэнос-Айресе

По информации журналистов телеканала C5N, 15 человек получили ранения после применения полицейскими для примирения митингующих резиновых пуль.

В репортаже телеканала TN отметили, что в ходе протестов были задержаны два человека. Также среди пострадавших числятся три жандарма.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля в столице Аргентины у здания конгресса сотни митингующих перекрыли одну из улиц. В центр города прибыла спецтехника и полиция, которая перекрыла путь вышедшим на акцию людям. Начались столкновения. Для разгона демонстрантов с проезжей части часть полицейских использовали дубинки. Накануне такая же акция прошла у здания парламента. Тогда полиция применила слезоточивый газ и задержала пять человек.

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Аргентинские профсоюзы из-за реформ нового правительства созывали на 24 января национальную забастовку. Митинг прошёл с участием работников транспортной сферы, также к акции присоединились сотрудники предприятий и заводов.

Глава министерства экономики Аргентины Луис Капуто 26 января заявил о принятом правительством страны решении отложить ряд экономических реформ, предложенных президентом Аргентины Хавьером Милеем, из-за слабой поддержки населения. В частности было отозвано рассмотрение пунктов, касающихся налоговой амнистии и экспортных пошлин, планируемое повышение которых вызвало несогласие и массовые протесты со стороны граждан и губернаторов регионов.

Ранее Милей заявлял, что запланировал с правительством более 300 различных реформ.