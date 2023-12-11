Буэнос-Айрес, 11 декабря, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Хавьер Милей принёс присягу и официально вступил в должность президента Аргентины. Церемония прошла 10 декабря в здании конгресса в Буэнос-Айресе.

Елена Кондратьева/ ТАСС Новый президент Аргентины Хавьер Милей

«Да, клянусь», — сказал он на церемонии инаугурации.

После присяги покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал новому главе государства президентскую ленту и жезл. На нём, по его просьбе, изображены пять собак-клонов от его умершего любимца мастифа Конана. Милей стал президентом на четыре года.

Выборы в Аргентине

Всеобщие выборы прошли в два тура 22 октября и 19 ноября. В ходе выборов в Аргентине избрали президента, вице-президента, членов национального конгресса и губернаторов. В ходе первого тура ни один из кандидатов не набрал 45% голосов. Во втором туре участвовали Хавьер Милей из альянса «Свобода наступает» и Серхио Масса от коалиции «Союз ради Родины». Во время выборов в Аргентине избрали 130 депутатов и 24 сенатора.

В первом туре Масса занял первое место, набрав 36% голосов. Милей занял второе место с 30% голосов. Во втором туре президентских выборов победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он набрал более 55% голосов избирателей. Милей является главой Либертарианской партии, входящей в правый альянс «Свобода наступает». Его оппонент Серхио Масса получил 44% голосов.

Выборы проходили на фоне экономического кризиса, начавшегося в 2018 году во время президентства Маурисио Макри и углубившегося после президентства Альберто Фернандеса с сильным инфляционным фоном. Темпы инфляции в Аргентине превышали 10% в месяц, что стало самым высоким показателем с 1991 года.

Эпатажный политик

Милей известен резкими заявлениями, скандалами и эпатажностью. Кроме того, политик отличился экстравагантным поведением, благодаря которому многие в курсе и про сексуальные предпочтения президента, и про то, что он общается через медиума со своей мёртвой собакой.

Новый президент выступил против вступления Аргентины в БРИКС и за минимальное вмешательство государства, а также замену национальной валюты на доллар. Он неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.

Политик выступал за роспуск Центрального банка Аргентины, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования.

Помимо этого, Милей собирался запретить аборты, легализовать ношение оружия, снизить возраст совершеннолетия. Среди его инициатив — строительство частных тюрем и активное использование труда заключенных. Он также противостоит климатическим активистам и не имеет ничего против торговли органами.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что первыми шагами Милея на посту президента может стать решение о проведении приватизации, что сильно свяжет Аргентину с США. Эксперт выразил уверенность, что избрание Милея довольно сильно скажется на внешней политике Аргентины, но при этом обещанных перемен внутри страны, как считает специалист, ждать не стоит. По мнению Лидовского, за яркими словами Милея о свободном рынке скрывается холодный расчёт его американских спонсоров.

При этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отмечал, что политическая программа Милея приведёт Аргентину к катастрофе.

Президент России Владимир Путин поздравил Милея с победой на выборах 20 ноября. В этой связи Москва рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Буэнос-Айресом в различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам. В МИД России также рассчитывают на укрепление дружбы между двумя странами.