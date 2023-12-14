Москва, 14 декабря, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Идея президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар — это значительная утрата суверенитета страны. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Guido Piotrkowski/Global Look Press Президент Аргентины Хавьер Милей

Российский лидер подчеркнул, что ему известна инициатива аргентинского президента, и напомнил, что в этой стране инфляция составляет порядка 143% и там большой госдолг.

По его словам, логика решения новых властей Аргентины перейти на доллар понятна, но это значительная утрата суверенитета.

Кроме того, это чревато тяжёлыми социально-экономическими проблемами и приведёт к резкому сокращению социальных расходов. Таким образом, Аргентина ставит себя в жесткие условия по социальной стабильности, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, победу на выборах президента Аргентины одержал Хавьер Милей из альянса «Свобода наступает». Он официально вступил в должность 10 декабря. Милей выступил за замену национальной валюты на доллар, роспуск центробанка, ликвидацию государственного финансирования медицины, социальной сферы и образования.

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской рассказал, что одним из первых шагов Милея на посту президента может стать решение о проведении приватизации, что сильно свяжет Аргентину с США. Эксперт выразил уверенность, что избрание Милея довольно сильно скажется на внешней политике Аргентины, но при этом обещанных перемен внутри страны, как считает специалист, ждать не стоит. По мнению Лидовского, за яркими словами Милея о свободном рынке скрывается холодный расчёт его американских спонсоров.