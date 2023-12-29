Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна не будет присоединяться к БРИКС, сообщил 29 декабря портал Infobae.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным портала, об этом Милей письменно уведомил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Получили сообщения также премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Милей направил свои сообщения несколько дней назад, объявив, что страна выходит из многостороннего форума БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, Аргентина подала заявку на вхождение в БРИКС в июне прошлого года. На тот момент президентом республики был Альберто Фернандес.

На саммите БРИКС 24 августа 2023 года Рамафоса объявил, что Аргентину и ещё пять стран решили принять в объединение. Полноценное членство их в БРИКС должно начаться с нового года.

В ноябре в Аргентине прошли президентские выборы. Победивший на них Милей заявил, что первой страной, куда он нанесёт визит, будут США, а второй — Израиль. Он вступил в должность президента 10 декабря. После этого Милей начал реформы, вызвавшие протесты.

Президент России Владимир Путин на «Итогах года» 14 декабря, комментируя идею Милея перейти на доллар, назвал эти планы признаком утраты латиноамериканской республикой суверенитета.