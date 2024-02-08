Москва, 8 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков 8 февраля заявил, что глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнули намерения на дальнейшее плодотворное взаимодействие на международной арене.

Александр Кряжев/РИА Новости

По словам Ушакова, в ходе беседы стороны выразили готовность к этому. Китайский лидер также упомянул грядущие президентские выборы в России.

«Си Цзиньпин сказал, что знает о том, что в России ведётся избирательная кампания по выборам президента, и он пожелал успешного проведения предстоящих в марте выборов», — сообщил Ушаков, комментируя телефонный разговор российского и китайского лидеров.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор днём 8 февраля. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия. В контексте 75-летия дипломатических отношений Путин и Си Цзиньпин выразили обоюдную заинтересованность в продвижении сотрудничества по всем направлениям и к наращиванию внешнеполитической координации в рамках ООН, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей. Россияне подали 1,4 млн заявок на дистанционное голосование на выборах.