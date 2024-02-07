Киев, 7 февраля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Новый, 714-й день специальной военной операции на Украине ознаменован несколькими волнами мощных ракетных ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве, Ивано-Франковской, Львовской и Черкасской областях, Харькове и Николаеве.

Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям ВПК Украины, подтвердило в Минобороны РФ. Там же отметили, что на поражённых предприятиях для украинской армии производились безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.

Взрывы на Украине

О работе ПВО сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу города. Отсутствие света в украинской столице подтвердили в «Укрэнерго». О взрывах в Днепропетровской области сообщил 7 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Воздушная тревога несколько раз объявлялась на всей территории страны.

Тем временем, украинские СМИ известили о поражении ВС РФ поразили цехов завода имени Малышева в Харькове и других предприятий. По их данным, было сразу несколько точных попаданий.

К примеру, в Николаеве после взрывов начался пожар на объекте инфраструктуры. Во Львовской области звучали взрывы в районе «Яворовского полигона».

«Территория полигона с начала СВО используется ВСУ и Западом для поставок техники и вооружения. Это, по сути, один из крупнейших логистических пунктов распределения», — пояснил 7 февраля в Telegram-канале политолог и телеведущий Руслан Осташко.

«С 7 утра идет массированный удар по Украине, как и последние удары — этот направлен на уничтожение военной инфраструктуры. Ракеты были запущены с Ту-95мс, Ту-22 М3 и Су-34», — информирует Telegram-канал «Военная хроника». Также сообщается, что взрыв прогремел в районе завода «Океан» в Николаеве, где налажено производство морских безэкипажных катеров.

Испугавшаяся Польша и Борель в бомбоубежище

Воздушная тревога и последовавшие за ней массированные прилёты по киевской военной инфраструктуре показались опасными властям Польши: они подняли в воздух истребители и привели в боевую готовность средства противоракетной и противовоздушной обороны.

«Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши», — пояснил 7 февраля глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.

С похода в бомбоубежище началось утро 7 февраля у Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, прибывшего в Киев накануне. На воздушную тревогу он пожаловался в соцсети Х, опубликовав фотографию из подземного бункера.

Цели СВО. Позиция Кремля

Неизменность целей СВО подтвердил 7 февраля журналистам российского президента Дмитрий Песков. «Безусловно, демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими. Ограждение их от прямых ударов, спасение их жизней», сказал представитель Кремля.

Ранее он напомнил, что в отличие от киевского режима российские военные, продолжая специальную военную операцию (СВО) на Украине, не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению.

Как сообщало ИА Регнум, групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины российские военные нанесли в начале января 2023 года.

В ночь на 17 января 17 января, российские Вооруженные силы задействовав баллистические и авиационные ракеты, а также БПЛА — камикадзе, применили комбинированный удар в центральной и южной части Украины.

«В первую очередь поражались объекты в Одесской области. Одновременно с этим БР «Искандер» нанесли удары по Харьковской области, включая прифронтовой Волчанск. Также ракетами Х-59 был удар по объекту в Кировоградской области», — отмечал т военкор Юрий Подоляка.

Ракетный удар по Киеву и Харькову 23 января нельзя назвать ответом российской армии на последние обстрелы Донецка, отмечали в Кремле.