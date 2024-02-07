На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Днепропетровск, Украина, 7 февраля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. В Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы, сообщил 7 февраля глава областной военной администрации Сергей Лысак в своём Telegram-канале.
«В области было громко. Все детали — после отбоя [воздушной тревоги]», — сообщил Лысак.
Минобороны России не сообщало о нанесении российскими военными ударов по объектам на территории Днепропетровской области.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине рано утром 7 февраля объявили во всех областях воздушную тревогу.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремел взрыв и часть домов в Днепровском районе осталась без света.
О взрывах также сообщил глава Харькова Игорь Терехов ивозглавляющий Харьковскую областную военную администрацию Олег Синегубов.
По данным украинских СМИ, взрывы 7 февраля также прогремели в Черкасской и Львовской областях и в городе Николаеве.