Киев, 23 января, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Минобороны РФ подтвердило нанесение группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины 23 января. Поражены производства ракет и комплектующих к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, информирует оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Ракетный удар по Киеву и Харькову 23 января нельзя назвать ответом российской армии на последние обстрелы Донецка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что в отличие от киевского режима российские военные, продолжая специальную военную операцию (СВО) на Украине, не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению.

«Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Ранее о панике в радиоэфире киевских боевиков после массированного ракетного удара Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) по объектам на Украине известили ряд украинских СМИ и российских Telegram-каналов.

Со слов авторов канала «Военная хроника», по всей Украине 23 января разлетались ракеты Х-101/555: взрывы были слышны в Харькове, Киеве, Сумской области и Павлограде Днепропетровской области.

Х-101 — это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух — земля. Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км. Вес боевой части составляет до 960 кг.

Х-555 разработана в качестве неядерной крылатой ракеты большой дальности с увеличенной дальностью и улучшенной системой управления. При массе в 1,5 тонны «Х-555» несёт боевую часть массой в 400 кг. Дальность полёта ракеты доходит до 2 тыс. км на скорости 800 км/ч.

Информацию о прилётах подтвердили киевские местные власти. Со слов мэра города Виталия Кличко, в Святошинском районе города горят автомобили, а в Печерском — повреждена нежилая постройка.

«Взрывы слышны в районе международного аэропорта Борисполь в Киеве после сообщений о подлёте крылатых ракет», — сообщал также 23 января Telegram-канал «Военный обозреватель».

То, как ракета отстреливает тепловые ловушки в ходе удара по Киеву, засняли очевидцы, информируют украинские СМИ, утверждая, что камера заняла также горящей ранее пораженную цель.

Из-за некорректной работы украинской ПВО в Киеве был повреждён детский сад, в котором никого не было, сообщил Telegram-канал Mash. По данным его источников, в Харькове в результате нескольких взрывов пострадал газопровод, а у потребителей пропали электричество и газ.

«Есть повреждения на земле», — подтверждает Telegram-канал «Военный обозреватель», публикуя фото− и видоекадры с повреждениями построек со ссылкой на украинские ресурсы.

Тем временем ВКС РФ начали атаку на укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О движении ВС РФ в направлении населённого пункта Курахово в Марьинском районе, откуда ВСУ осуществили мощный обстрел Донецка 21 января, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике (ДНР) 22 января был объявлен траур по жертвам украинской атаки, произошедшей 21 января. Киевские террористы выпустили более 50 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по рынку микрорайона Текстильщик в тот момент, когда там было наиболее многолюдно. Погибли 27 гражданских лиц. Под огнём в тот день оказались не только Донецк, но и Горловка, Макеевка, Ясиноватский район.

Установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения в ДНР и инфраструктуры, поручил глава СКР Александр Бастрыкин.

Осудить теракт в Донецке потребовал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, обратившись в ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС.