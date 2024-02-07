Варшава, 7 февраля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Польша подняла в воздух истребители и привела в боевую готовность средства противоракетной и противовоздушной обороны после объявления воздушной тревоги на Украине. Об этом 7 февраля рассказал глава министерства обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.

Krystian Dobuszynski/Global Look Press

По словам главы ведомства, воздушную тревогу на всей территории Украины объявляют циклично и это происходит всё чаще.

«Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши», — сказал он.

Министр признал, что при этом наносятся удары по целям на контролируемой Киевом территории, однако добавил, что Польша в таких случаях приводит в полную готовность все системы безопасности.

«Есть алгоритм. Подняты польские самолёты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности», — уточнил Косиняк-Камыш.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Тревожные сирены прозвучали в 06:02 мск в Харьковской и Полтавской областях, и в течение часа тревогу объявили на всей контролируемой Киевом территории.

Позднее украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Львовской области. А мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с подачей электроэнергии в Днепровском районе города.

Также глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о взрывах в регионе.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.