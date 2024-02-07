Киев, 7 февраля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом 7 февраля сообщает онлайн-ресурс оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги начали объявлять с 06:02 мск, сначала в Харьковской и Полтавской областях, затем в течение часа оповещение о воздушной тревоге распространилось на всю территорию Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов указал, что в городе произошла серия взрывов. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов дополнил, что в регионе услышали не менее четырёх взрывов, в Харькове — также четыре взрыва.

Кроме того, украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Николаеве на юге Украины.

Подробностей не приводится, информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 6 февраля в Харьковской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Глава харьковской военной обладминистрации Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

По данным Синегубова, в результате взрыва в городе Золочев Богодуховского района обрушилось трёхэтажное здание гостиницы.

Минобороны России подчёркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. По данным ведомства, Вооружённые силы России в период с 27 января по 3 февраля нанесли 37 ударов по центрам принятия решений на Украине, объектам военно-промышленного комплекса и арсеналам ВСУ.