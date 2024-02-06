Вашингтон, 6 февраля, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Американский журналист Такер Карлсон обладает полным правом взять интервью у президента России Владимира Путина, написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

Ранее журналист прибыл в Москву. Эта поездка стала его первым визитом в РФ. Агентство Bloomberg в свою очередь распространило информацию о том, что возможность проведения интервью Карлсона с Путиным обсуждается в Кремле.

Кеннеди-младший заявил, что США нуждаются в большей прозрачности. По словам политика, раньше считалось, что журналисты должны брать интервью у мировых лидеров, даже из тех стран, с которыми Соединённые Штаты находятся в состоянии войны.

Такер Карлсон работал на телеканале Fox News. Он стал известен из-за своей критики в адрес руководства США. В апреле 2023 года Карлсона уволили с телеканала, после чего журналист начал публиковать новые выпуски своей программы в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля он посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. На вопрос о возможности взять интервью у Путина Карлсон ответил, что не исключает такой вариант.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти встревожены тем, что журналист может взять интервью у российского лидера.