Москва, 4 февраля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Впервые Россию посетил американский журналист Такер Карлсон. Очевидцы 3 февраля опубликовали в соцсетях фото с его изображением в Большом театре в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

карлсон

Бывший телеведущий американского телеканала Fox News посетил балет «Спартак». Цель не объявленного ранее визита Карлсона в Россию остаётся неизвестной.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа 2023 года бывший ведущий Fox News Такер Карлсон запросил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Такер Карлсон 24 сентября 2023 года в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве интервью, которое журналист планировал взять у российского лидера. Он пояснил, что американское правительство десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в американских СМИ. Работники прессы, по словам Карлсона, попросту опасаются сказать что-либо, что может случайно обидеть людей, обладающих властью. Никто не встал на защиту журналиста и не напомнил властям о том, что репортёр имеет право взять интервью у Путина, чтобы люди услышали точку зрения российского президента, добавил Карлсон.

Также в сентябре 2023 года на религиозном мероприятии Такер Карлсон заявил о том, что Россия более христианская страна, чем Украина, где верующих преследуют. По его словам, «одна из этих стран» арестовывала священников и закрывала церкви, привлекая силовиков и « это была не Россия».