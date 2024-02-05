Москва, 5 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Прибывший в Россию американский журналист Такер Карлсон 5 февраля посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди организаторов выставки, репортёр побывал в 75-м павильоне, осмотрел экспозиции о регионах России, в том числе стенд Камчатского края, и прошёл по тропе леопарда на стенде Приморья.

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Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Такер посетил Большой театр, фото откуда сразу появились в соцсетях. Цель его визита в Россию оставалась неизвестной, пока он не рассказал, что приехал посмотреть на Россию и её внутреннее устройство и поговорить с россиянами.

Говоря о возможности провести интервью с президентом страны Владимиром Путиным, Карлсон ограничился неопределённым «Посмотрим». В Кремле заявили, что администрации президента пока нечего сообщить о возможных интервью. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в случае принятия соответствующих решений о них станет известно.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин выразила беспокойство возможным интервью, так как, по её словам, от таких людей, как Карлсон, американцы слышат правду.

В Союзе журналистов России впоследствии выразили готовность принять американского журналиста в свои ряды, если он будет платить членские взносы и соблюдать этику российской журналистики.

Выставку «Россия» организовали по указу Путина, который лично неоднократно посещал её и 16 января предложил продлить её до конца лета. Президент подчеркнул, что выставка вызвала огромный интерес и пользуются большой популярностью, и так гости получат возможность узнать о традициях, культуре и современной жизни народов стран СНГ.

Пятимиллионной гостьей выставки на ВДНХ 17 января оказалась семилетняя девочка из города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Она приехала в столицу с родителями и младшим братом. Семье подарили сертификат на поездку в Великий Устюг с персональной экскурсией и фотосессией по резиденции Деда Мороза. А по состоянию на 5 февраля, с момента открытия выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили шесть миллионов человек. Шестимиллионным посетителем стал москвич Дмитрий Ершов, который приехал на ВДНХ вместе с семьёй. Вместе с женой Ириной они воспитывают двоих детей. Семья проживает в столице четыре года.