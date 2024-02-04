Вашингтон, 4 февраля, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Американские власти встревожены возможным интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявила 3 февраля член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмёт интервью у Путина», — написала она в соцсети X.

По её словам, от таких людей, как журналист Карлсон, американцы «слышат правду», но власти США не любят, когда «кто-то вроде Карлсона идёт не по сценарию».

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в соцсетях появились фотографии Такера Карлсона, который якобы был замечен в московском Большом театре. Бывший телеведущий американского телеканала Fox News посетил балет «Спартак». Цель первого не объявленного ранее визита Карлсона в Россию остаётся неизвестной.

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В сентябре 2023 года Такер Карлсон в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche обвинил людей, стоящих у руля в США, в срыве интервью, которое он планировал взять у российского президента. Журналист пояснил, что американское правительство десятилетиями предпринимало очень агрессивные попытки взять под контроль всё, что было доступно в СМИ страны. Работники прессы, по его словам, опасаются говорить что-либо, что может случайно обидеть обладающих властью людей. Карлсон подчеркнул, что никто не встал на его защиту и не напомнил властям о праве журналиста взять интервью у Путина, чтобы люди услышали точку зрения российского президента.

Ведущего Такера Карлсона 24 апреля 2023 года уволили с телеканала Fox News. Он выступал с резкой критикой в адрес президента США Джо Байдена. Также в одном из своих шоу журналист призывал начать расследование в отношении сына американского лидера Хантера Байдена.