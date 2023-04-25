Вашингтон, 25 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Убытки компании, владеющей телеканалом Fox News, после увольнения телеведущего Такера Карлсона составили $507 млн. Такую оценку даёт агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

После того, как стало известно об уходе журналиста, акции медиаконцерна Fox Corporation упали. Так, 24 апреля акции класса А подешевели на 5,4%.

По словам аналитика KeyBanc Capital Markets Брэндона Ниспела, шоу Tucker Carlson Tonight было самым популярным в прайм-тайм на кабельном телевидении. Его смотрели более 3,7 млн зрителей.

Эксперт полагает, что аудитория канала восстановится после того, как станет известно имя преемника Карлсона.

Отмечено также, что инвесторы стали скупать акции видеосети Rumble и компании Digital World Acquisition, которая сливается с Trump Media, после появления сообщений о новом месте работы телеведущего.

Об уходе Такера Карлсона телеканал Fox News объявил 24 апреля. Журналист не раз критиковал президента США Джо Байдена. Как сообщало ИА REGNUM, команда российского проекта «Соловьёв. Live» пригласила американского телеведущего на работу. В письме Карлсону журналисты отметили, что в США СМИ «потеряли свой последний голос разума».