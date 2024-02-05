Москва, 5 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Недавно приехавший в Москву американский журналист Такер Карлсон прокомментировал вопрос о возможности взять интервью у президента России Владимира Путина.

AP/TASS Журналист Такер Карлсон

«Посмотрим», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос, видеозапись беседы с журналистом 5 февраля опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3865057" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Карлсон также рассказал, что приехал в Москву, чтобы посмотреть на Россию, о которой он так много читал, поговорить с её жителями и посмотреть, как в стране всё устроено.

Говоря о том, что его приезд в Москву «взорвал» американские медиа, журналист назвал СМИ в США сумасшедшими.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в соцсетях появились фотографии Карлсона, которого увидели в Большом театре в Москве. Экс-ведущий американского телеканала Fox News посетил балет «Спартак».

Позднее в этот же день член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным интервью журналиста с Путиным. По её словам, от таких людей, как Карлсон, американцы слышат правду.

Политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли 4 февраля отметил, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным или высокопоставленным членом правительства России. По словам эксперта, это очень злит Белый дом, не допускающий в США альтернативных точек зрения.