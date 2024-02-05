Такер Карлсон ответил на вопрос о возможности интервью с Путиным
Журналист Такер Карлсон не исключил возможность интервью с Путиным
Москва, 5 февраля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Недавно приехавший в Москву американский журналист Такер Карлсон прокомментировал вопрос о возможности взять интервью у президента России Владимира Путина.
«Посмотрим», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос, видеозапись беседы с журналистом 5 февраля опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Карлсон также рассказал, что приехал в Москву, чтобы посмотреть на Россию, о которой он так много читал, поговорить с её жителями и посмотреть, как в стране всё устроено.
Говоря о том, что его приезд в Москву «взорвал» американские медиа, журналист назвал СМИ в США сумасшедшими.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в соцсетях появились фотографии Карлсона, которого увидели в Большом театре в Москве. Экс-ведущий американского телеканала Fox News посетил балет «Спартак».
Позднее в этот же день член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что в Вашингтоне обеспокоены возможным интервью журналиста с Путиным. По её словам, от таких людей, как Карлсон, американцы слышат правду.
Политолог, американский специалист по связям с общественностью и экс-журналист The New York Times Джон Вароли 4 февраля отметил, что Карлсон приехал в Москву для интервью с Путиным или высокопоставленным членом правительства России. По словам эксперта, это очень злит Белый дом, не допускающий в США альтернативных точек зрения.