Белгород, 5 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 5 февраля, что обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу меры обеспечения безопасности региона.

РИА Новости/Павел Колядин

«Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область подвергается постоянным атакам украинских войск. Одним из самых громких инцидентов стал обстрел 30 декабря, когда ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в центре Белгорода. К вечеру количество погибших постепенно возросло до 14 человек, двое из которых дети, раненых — до 108 человек, включая 15 детей. Тогда в Минобороны России заявили, что Киев использовал кассетные снаряды. Как уточнило ведомство, российские силы ПВО перехватили их, при прямом попадании кассетными боеприпасами последствия были бы неизмеримо более тяжёлыми.

Позднее обстрелы продолжились, уже через два дня ВСУ обстреляли посёлок Красное, в результате чего погиб мирный житель. 8 января в облцентре сработала система противовоздушной обороны, которая сбила в общей сложности десять воздушных целей, 9 января Гладков сообщил, что ВСУ не менее 35 раз за сутки обстреляли территорию региона.

В конце января украинские военные сбили из зенитного ракетного комплекса российский военно-транспортный самолёт Ил-76, он разбился в Корочанском районе Белгородской области. На его борту находись россияне члены экипажа, 65 украинских пленных и сопровождающие их трое российских офицеров. Пленных транспортировали для передачи Киеву. Никто из тех, кто находился в самолёте, не выжил.

Позднее, 1 февраля российские средства ПВО перехватили и ликвидировали четыре беспилотника ВСУ, а на следующий день область атаковали около 20 дронов, а по населённым пунктам украинские военные выпустили более 70 снарядов. В тот же день на селекторном совещании с руководством Минобороны Шойгу подчеркнул, что действия Киева циничны, и ради достижения своих корыстных целей руководство Украины готово на любые преступления.