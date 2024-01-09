Белгород, 9 января, 2024, 12:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины не менее 35 раз атаковали Белгородскую область. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Силантьев/ТАСС

Он уточнил, что 8 января в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. Всего сбили десять воздушных целей. В результате в четырёх квартирах в многоэтажных домах осколками выбило окна, повреждения получили три хозобъекта, шесть автомобилей и газопровод.

Украинские военные также атаковали объекты двумя дронами-камикадзе — в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка. Однако обошлось без серьезных последствий, отметил Гладков.

Также воздушные цели системы ПВО сбили на подлёте к Белгороду. Пострадали три человека. Они в реанимации.

Система ПВО вновь сработала 9 января. В посёлке Разумное повреждения получили пять частных домовладений и 11 автомобилей. Также последствия обстрелов зафиксировали в Дубовском, Стрелецком, Тавровском и Кругловском сельских поселениях.

«В Валуйском городском округе под миномётный обстрел попал хутор Нижние Мельницы ― установлено десять прилётов. Обошлось без последствий», ― написал глава региона в Telegram-канале.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Терезовка ― четыре миномётных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, жителей призвали укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Позднее Минобороны России проинформировало о 10 уничтоженных в регионе снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир», запущенных украинскими войсками. В свою очередь губернатор Гладков уточнил, что из-за удара со стороны ВСУ получили ранения три человека, женщина и двое мужчин.

9 января Гладков рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, они находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии, всех прооперировали.