Москва, 1 февраля, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Российские средства ПВО перехватили и ликвидировали над территорией Белгородской области четыре беспилотника, ещё один был сбит над Курской областью. Об этом 1 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что три беспилотника самолётного типа были ликвидированы на подлете к городу Строитель, ещё один совершил падение в поле с последующей детонацией в районе села Казацкое. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских беспилотников.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в районах населённых пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка ЛНР, Ясиноватая, Макеевка ДНР, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.

30 января в Минобороны проинформировали, что силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.